Sigrid Kaag zet bedreigingen antivaxxers om in kerstwensen-actie voor eenzamen

D66-leider Sigrid Kaag roept mensen op om personen die eenzaam zijn een kaart met hartverwarmende kerstwens te sturen. Ze komt tot haar oproep nadat ze op haar huisadres kerstkaarten ontving met intimiderenden teksten van antivaxxers. “Zoals u ziet weten wij ook waar u woont,” schrijft er een.

Kaag reageert via Twitter op de anonieme afzenders en toont foto’s van enkele misbruikte kerstkaarten. “Beste anonieme schrijvers, kerst is de tijd van goede wensen. Stuur uw kaarten daarom aan iemand die eenzaam is en niet aan mij. Stuur hen vooral een lieve wens. Dan helpt u een ander en gaat u zelf ook met meer positiviteit de laatste weken van dit jaar in. Fijne feestdagen!” En vult aan: “Wilt u graag een lieve kerstwens sturen naar iemand die eenzaam is? Kijk dan eens bij een van de volgende organisaties: postmaatje.nl kaartjevoorouderen.nl.”

Beste anonieme schrijvers, kerst is de tijd van goede wensen. Stuur uw kaarten daarom aan iemand die eenzaam is en niet aan mij. Stuur hen vooral een lieve wens. Dan helpt u een ander en gaat u zelf ook met meer positiviteit de laatste weken van dit jaar in. Fijne feestdagen! 🕊 pic.twitter.com/oDsVNe4IUr — Sigrid Kaag (@SigridKaag) December 13, 2021

Haar liefdevolle oproep maakt een stroom aan positieve reacties los.