Simons (BIJ1) drijft Rutte in het nauw met lastige vragen over groepsimmuniteit

Simons lult in alle rust en kalmte Rutte klem.

Rutte: wAt DoEt U gEïrRiTeErD MeVroUw. gênant. pic.twitter.com/uNn04WBuI5 — Tim Hofman (@debroervanroos) April 22, 2021

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer donderdag, vond demissionair Mark Rutte BIJ1-leider Sylvana Simons tegenover zich. Die liet zich niet paaien door de kenmerkende laconieke houding van Rutte en wilde weten hoe het nu precies zit met die groepsimmuniteit die volgens het kabinet zo belangrijk is om het coronavirus eronder te krijgen. Hoewel Rutte herhaaldelijk in alle toonaarden ontkent dat groepsimmuniteit, oftewel doelbewust zoveel mogelijk mensen besmet laten raken, aan de orde is, leek hij zich donderdag in het debat toch te verspreken. Volgens Rutte is er sprake van het virus ‘gecontroleerd laten uitrazen’ op basis van ‘wat de zorg aankan’.

Simons wil weten hoe je eigenlijk kan weten of je immuun bent nadat besmet bent geweest met het coronavirus. Ook wil ze weten hoe de demissionaire premier tegen de casussen uit België aankijkt, even daarvoor aangestipt door Laurens Dassen (Volt), waar mensen die gevaccineerd waren toch nog besmet raakten. Heeft Rutte eigenlijk wel enig idee hoe het met het totaal aantal besmettingen in Nederland staat en de volgens dit kabinet bijkomende immuniteit? Rutte heeft zichtbaar moeite met de vragen van Simons. Nadat hij eerst op demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge leunt (‘Heb jij die cijfers paraat, Hugo?’), probeert Rutte vervolgens een inhoudelijk antwoord te ontwijken door naar Jaap van Dissel van het RIVM te wijzen. Wanneer Simons zich niet met een kluitje in het riet laat sturen, probeert Rutte haar op haar toon af te serveren: ‘Wat doet u geïrriteerd, mevrouw Simons’. De BIJ1-leider weet overigens ook die sneer kundig te pareren.

