Simons: Veiligheid binnen BIJ1 niet te garanderen met Gario aan boord

‘Mannelijke dominantie, manipulatie, rechtlijnigheid’ en het negeren van de bestuursconsensus. De nummer 2 van BIJ1 werd door het bestuur van die partij geroyeerd wegens ‘toxisch gedrag’ richting andere leden. Zo zou de ‘communicatie vanuit Quinsy aanvallend en dominant’ geweest zijn en ‘ondermijnde [hij] gezamenlijk genomen beslissingen om op eigen houtje het tegenovergestelde te doen’. Dat zei bestuursvoorzitter Jursica Mills bij aanvang van de algemene ledenvergadering (ALV) van BIJ1 die zaterdag online wordt gehouden. Partijleider Sylvana Simons schaarde zich even later achter Mills.

Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Mills hebben zijn er ‘signalen’ binnengekomen van zestien ‘slachtoffers’. Omdat er formeel geen klachten waren ingediend, besloot het bestuur een onafhankelijk bureau in te schakelen om de signalen te onderzoeken. Dat gebeurde aan de hand van gesprekken met de betrokkenen. Naar aanleiding van het om privacyredenen niet vrijgegeven onderzoeksrapport, vond het bestuur van BIJ1 dat er geen andere keuze was dan Gario te schorsen. Dat gebeurde voordat Gario zelf het rapport kon inzien, dat zou zijn omdat hij de geheimhoudingsverklaring niet wilde ondertekenen.

Volgens Mills is er herhaaldelijk geprobeerd te bemiddelen tussen Gario en de leden die niet met hem door een deur konden. Vrijwilligers zouden zich in zijn aanwezigheid ‘onveilig voelen’ en het contact met hem mijden, ‘zowel fysiek als online’. Sylvana Simons zei tijdens haar spreektijd dat al bij de toetreding van Gario tot de partij werd gewaarschuwd dat hij ‘een paard van Troje’ zou zijn. Van wie die waarschuwing afkomstig was, is niet duidelijk. Volgens Simons was het verwijderen van Gario uit de partij nodig om ‘een heersende orde van onrecht en geweld’ te doorbreken, aangezien in de maatschappij te zien is hoe ‘verbaal geweld’ in veel gevallen uitmondt in fysiek geweld. Dat patroon zegt Simons te willen doorbreken door in een vroeg stadium in te grijpen.

Ook zei Simons dat Gario zich binnen de partij ‘onaantastbaar’ waande: ‘Maar niemand is groter dan de partij. Je kan niet van mij vragen de misstanden in de samenleving te bestrijden en weg te kijken in mijn eigen partij.’ Daarbij zei Simons ‘de veiligheid niet te kunnen garanderen’ binnen de partij, zolang Gario daar deel van uitmaakt. Een woordkeuze die waarschijnlijk niet bij alle partijleden in goede aarde zal vallen.

Voorafgaand aan de ALV was er vanuit een deel van de BIJ1-achterban veel kritiek op het royement van Gario. Met name de lokale afdeling in Den Haag sprak zich fel uit tegen de gang van zaken. Vooraanstaande activisten uit de antiracismebeweging besloten voor het weekend een steunbetuiging aan Gario uit te geven, waarin ze vooral ook de handelswijze van het BIJ1-bestuur en de gekozen bewoordingen hekelden. Zo werd lang gewacht met duidelijk maken dat er op geen enkele manier sprake was van “Me Too-achtige” beschuldigingen. De opstellers van de verklaring noemden de werkwijze ‘onacceptabel’ en zeggen dat ‘eerherstel noodzakelijk’ is.

Gario zelf houdt ondertussen vol dat hij nooit persoonlijk op de hoogte is gesteld van het besluit. Het bestuur spreekt dat tegen. Zaterdag tijdens de ALV, waarvan BIJ1 een deel van de inhoud live op Twitter deelde, bestreed Gario ook enkele beweringen van het bestuur.

Nog een leugen. Jursica Mills, Cheryl Vliet, Ivanka Annot, Mannus Boote, Leonieke Schouwenburg en Rebekka Timmer hebben op 13 juli om 6.20 gemaild. Ik heb om 10.28 geantwoord. Daar is geen antwoord op gekomen vanuit hen. Twee dagen later krijg ik een bericht van @NielsMarkus. https://t.co/KB9CdCYSup — De regels van Quinsy en een heleboel anderen (@quinsyg) July 24, 2021

In een reactie tegen de NOS laat Gario weten ‘onthutst, geschrokken en verdrietig’ te zijn. Hij zegt zich niet te herkennen in de geuite beschuldigingen richting hem, gedaan door Mills en Simons. Ook verwacht hij dat de harde woorden ernstige gevolgen voor hem kunnen hebben: “Ik begrijp niet waarom mijn leven in gevaar moet worden gebracht. Ik weet zeker dat ik nu weer een digitale lynchpartij ga meemaken.”