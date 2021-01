Singapore deelt gegevens corona-app met de politie

Singapore gaat de gegevens die worden verzameld om coronabesmettingen op te sporen, beschikbaar stellen aan de politie. Rechercheurs kunnen de corona-informatie gebruiken bij onderzoeken naar misdrijven, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken maandag in het parlement.

Het beschermen van de privacy van mensen die corona-apps installeren, is bijna overal een punt van zorg. De vrees is dat minder mensen zo’n app gebruiken als ze weten dat hun gegevens ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ook in Singapore werd aanvankelijk beloofd dat de informatie van het TraceTogether-systeem alleen zou worden gebruikt voor het opsporen van de contacten van mensen die covid-19 hebben. Bijna 80 procent van de inwoners van Singapore heeft de app geïnstalleerd of een apparaat op zak dat hun locatie doorgeeft. Dat hoge percentage is onder meer te danken aan de aankondiging van de overheid dat gebruik van TraceTogether verplicht zal worden in onder meer winkelcentra.

cc-foto: Jason Goh