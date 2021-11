Singapore: ziekenhuiskosten bewust ongevaccineerden niet langer vergoed

Singapore zal vanaf volgende maand de medische kosten die gemaakt worden door corona-patiënten die zich bewust niet willen laten vaccineren, niet langer vergoeden. “We gaan de kosten in rekening brengen bij Covid-19 patiënten die er bewust voor kiezen zich niet te laten vaccineren,” verklaart het ministerie van Volksgezondheid. Mensen die om medische redenen niet in aanmerking komen voor het vaccin vallen niet onder de nieuwe regel, net als kinderen.

Van de 288 in Singapore beschikbare ic-bedden worden er 134 bezet gehouden door corona-patiënten van wie het gros niet gevaccineerd is. De corona-patiënten doen zo’n massaal beroep op de zorg dat het aantal beschikbare ziekenhuisbedden bijna verdubbeld moet worden tot 4000. Er worden nu zo’n twee- tot drieduizend besmettingen per dag gemeld en het zorgsysteem kan dat bijna niet meer aan, aldus de New York Times. Singapore wist tot voor kort het virus aardig onder controle te houden totdat de Delta-variant opdook die over de hele wereld voor een heropleving van de pandemie zorgt.

Meer dan 80 procent van de burgers heeft zich overigens wel laten vaccineren om de pandemie onder controle te krijgen. Maar zes procent van de 60-plussers, de groep die het vaakst op de ic belandt, heeft zich nog steeds niet gevaccineerd. Ongevaccineerden kunnen zich overigens wel wenden tot particuliere verzekeringsmaatschappijen om zich tegen torenhoge ziektekostennota’s te beschermen.

Om het aantal vaccinaties te verhogen gaat de regering gevaccineerden ook beter belonen. Wie gevaccineerd is mag vanaf woensdag in een groep van maximaal vijf mensen in een restaurant dineren. Voor wie geen vaccin neemt is slechts twee personen per tafel toegestaan.

In Estland is berekend dat de ongevaccineerden verantwoordelijk zijn voor 95 procent van alle zorgkosten die gemaakt worden voor corona-patiënten. Als er geen vaccins beschikbaar zouden zijn waren de totale kosten vier keer zo hoog. Burgers die zich laten vaccineren werken mee aan het onder controle houden van medische kosten. Het Estse Health Insurance Fund berekende ook dat 1000 mensen zich moeten laten vaccineren om 1 opname op de ic te voorkomen.