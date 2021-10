Sinterklaascomité schrapt kinderfeest na lawine van haat om CoronaCheck

Het traditionele kinderfeest Mega Sinterklaasintocht 2021 in Veendam moet het dit jaar doen zonder pleinfeest. Nadat de organisatie aankondigde dat een CoronaCheck nodig is voor toegang tot het plein, leverde dat ‘veel negatieve en zelfs bedreigende reacties’ op.

De intocht bestaat al jarenlang uit drie onderdelen: de aankomst, een optocht en vervolgens een feest op het plein. Dat laatste geldt als een evenement en dus is een QR-code nodig. Stichting Sintcentrale Veendam kondigde de maatregel aan op Facebook, en werd bedolven onder een stortvloed aan hatelijke reacties.

De organisatie laat nu weten:

De aankomst en optocht zijn aangemerkt als doorstroom, waarbij het feest op het plein een evenement is. Hierin zijn wij als vrijwilligersorganisatie verplicht de door de overheid opgestelde en door de gemeente opgelegde maatregelen te volgen. We hebben geprobeerd om het maximale te kunnen bieden binnen deze regels, echter gezien de hevige reacties hebben wij na veel overleg besloten om het feest op het plein dit jaar niet door te laten gaan. Dit is besloten omdat we de veiligheid en het plezier van onze vrijwilligers en bezoekers voorop stellen en om geen tweedeling te creëren voor onze bezoekers.