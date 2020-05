Slachthuis Vion heeft lak aan coronaregels, bedrijf direct gesloten

Een slachthuis van Vion is per direct gesloten omdat het de coronaregels overtrad. Dat meldt Nu.nl. Bij de Apeldoornse vestiging van het slachthuis dat al eerder in opspraak kwam, werden woensdag medewerkers in achttien busjes betrapt. Slachthuizen moesten zich strikt aan de afstands- en hygiëneregels houden, ook bij het vervoer van personeel.

Dinsdag nog zaten vertegenwoordigers van de slachthuizen om de tafel met minister Carola Schouten (Voedselkwaliteit). Schouten had geëist dat slachthuizen uiterlijk dinsdagavond een plan presenteerden om de regels na te leven. Zo niet, dan zou Schouten de keurmeesters van de NVWA terugtrekken, wat tot sluiting van de slachthuizen leidt.

Een van de redenen dat Schouten de slachthuizen hard aanpakt, is de situatie bij Vion. Vorige week bleken meerdere medewerkers van het slachthuis in Groenlo besmet te zijn met het coronavirus, kort daarvoor gebeurde hetzelfde bij een ander slachthuis van Vion in Scherpenzeel. Het gaat overwegend om Oost-Europese arbeidsmigranten, die door het bedrijf worden gehuisvest en in busjes naar de werkplaatsen vervoerd worden.

Beeld: Google Streetview