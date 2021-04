Toeslagenouders: ‘Klap in ons gezicht dat Rutte wegkomt met leugens’

Drie slachtoffers van het toeslagenschandaal noemen het “een klap in ons gezicht dat de Tweede Kamer Rutte weg laat komen met zijn leugens”. In een open brief hekelen zij de VVD, CDA en D66 omdat die partijen “aansturen op het monddood maken van kritische parlementariërs zoals Omtzigt”.

De ouders, onder wie Kristie Rongen die bij RTL in debat ging met Rutte, dringen er bij de nieuwe Tweede Kamer op aan om nu eindelijk eens serieus werk te maken van het oplossen van hun problemen. Volgens hen staat de toeslagenaffaire niet op zichzelf. “Etnisch profileren en institutioneel racisme is iets waar velen van ons in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden.”

De toeslagenouders, die dinsdagmiddag zullen deelnemen aan het #NooitmeerRutte-protest in Den Haag, willen dat er bij de formatie “een snelle en rechtvaardige oplossing” komt voor hun problemen. “Ons geduld is op.”