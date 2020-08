Slachtrunderen die langs de Waal grazen zitten vol kankerverwekkend gif

De runderen die langs de Waal grazen en waarvan een deel wordt geslacht voor consumptie, zitten vol gif. Dat meldt Brabants Dagblad. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een groot landelijk onderzoek naar de risico’s gestart.

Het gaat om de dieren die aan de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen en rond slot Loevestein bij Poederoijen staan. In de dieren zijn opvallend hoge doses dioxine aangetroffen, vermoedelijk door vervuild bodemslib van de rivier dat door hoog water in de uiterwaarden is beland. Bij het grazen krijgen de runderen de giftige stoffen binnen. Dioxines kunnen bij mensen in hoge doses kanker veroorzaken en de vruchtbaarheid aantasten.

De NVWA ontdekte de aanwezigheid van het gif nadat in maart en juni vlees uit de omgeving werd onderzocht. Inmiddels is de verkoop van het vlees, dat onder de naam ‘wildernisvlees’ of ‘oervlees’ bij consumenten terechtkomt, gestaakt.

cc-foto: Rene Passet