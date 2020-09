‘Slechte vormgeving site zorgde ervoor dat CDA’ers verkeerd stemden’

Het mysterie van de zes onjuiste stemmen bij de CDA-lijsttrekkerschapsverkiezing is mogelijk opgehelderd. Volgens het voormalige CDA-Kamerlid Antoinette Vietsch zorgde een slecht vormgegeven stempagina op mobiele telefoons en tablets voor problemen. Daardoor kon het gebeuren dat mensen die dachten op Pieter Omtzigt te stemmen, in werkelijkheid een stem uitbrachten op Hugo de Jonge. Onder meer de echtgenote van Omtzigt ontving een bericht dat ze op De Jonge had gestemd.

Het gedoe over stemmen bij het CDA is eenvoudig te verklaren. Indien je stemde per pc dan kreeg je te zien:Hugo de… Geplaatst door Antoinette Vietsch op Vrijdag 28 augustus 2020

Politiek verslaggever Laurens Boven (BNR) meldt op Twitter dat de lezing van Vietsch zou kloppen.

Ik hoor dat dit klopt. Weten we nu dan ook eindelijk wat er is gebeurd met die stem van de vrouw van @PieterOmtzigt ? https://t.co/1kNi2IOTs8 — Laurens Boven (@laurensboven) September 2, 2020

Uit onderzoek dat CGI uitvoerde in opdracht van het CDA, bleek eerder dat er geen significante onregelmatigheden waren geweest bij de verkiezingen. Omtzigt legde zich bij dat onderzoek neer, maar zei er ook op te vertrouwen dat zijn vrouw op hem had gestemd.