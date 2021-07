Slechts één persoon zorgde voor 180 besmettingen in discotheek Enschede

Slechts één persoon was verantwoordelijk voor het besmetten van 180 anderen in discotheek Aspen Valley in Enschede. Dat is de conclusie van GGD Twente en de gemeente Enschede die dan ook zeggen dat de club zelf geen enkele blaam treft. Dat meldt Tubantia. De superverspreider in kwestie was in het bezit van een geldig toegangsbewijs en was dus negatief getest.

De massa-uitbraak vond plaats eind juni. Na een enkele stapavond bleken 180 van de 600 bezoekers besmet met het coronavirus. Het was een van de aanleidingen voor het demissionaire kabinet om de heropening van het nachtleven weer terug te draaien.

In het persbericht naar aanleiding van het onderzoek naar de covid-explosie, geven de GGD en gemeente een verklaring:

Dit heeft kunnen ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Belangrijke factoren die hebben bijgedragen zijn de oprukkende meer besmettelijke deltavariant, het gedrag van mensen in de horeca zoals luidkeels meezingen en hard praten, schreeuwen om boven muziek uit te komen en onvoldoende ventilatie van de binnenruimte.

Die ventilatie-eis mag sinds 1 juli overigens nog verder omlaag, zo bleek eerder op de dag. Met het wijzigen van de Horecawet, is ook de ventilatienorm verlaagd tot zo’n vijf keer minder dan de voorgeschreven WHO-norm om het coronavirus tegen te gaan.