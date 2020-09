Sleijpen (DNB): ‘Europese economieën sneller naar elkaar toe laten groeien, Nederlandse lonen omhoog’

Het Europees herstelfonds is een stap naar meer economische gelijkheid tussen de landen in Europa. Dat zegt Olaf Sleijpen, directeur Monetaire Zaken van De Nederlandsche Bank, in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Er is nu een betere mix van monetair beleid en budgettair beleid. Monetair beleid kan de structurele problemen in een aantal landen niet oplossen. Het is goed dat daar nu stappen worden gezet.”

Sinds de kredietcrisis werd in Europa vaak geklaagd dat de Europese Centrale Bank met haar beleid in het gat sprong dat de Europese regeringen lieten liggen. Dat die elkaar nu aanspreken op gebreken in hun financieel-economische systemen, juicht Sleijpen toe. Hij is blij dat premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) na een aanvankelijk afwerende houding uiteindelijk instemden met de komst van het herstelfonds.

Sleijpen vindt net als bankpresident Klaas Knot dat Europa het nationale beleid onderling sterker moet gaan coördineren. Zo zou Nederland de lonen structureel moeten verhogen om te voorkomen dat Italië de lonen moet korten. “Landen als Italië vragen ze te verlagen? Veel succes! Zeker in sectoren waar de productiviteit hoog is kunnen de lonen omhoog.”

Een van de lessen die Nederland volgens Sleijpen nu al uit de coronacrisis kan trekken is dat er sterkere buffers nodig zijn bij bedrijven en gezinnen. “Niet nu, maar als deze crisis voorbij is moeten we gaan werken aan vermindering van schulden.”

Volgens Sleijpen werken de steunpakketten van de overheid. “Uit onze eigen DNB-analyses blijkt onder meer dat hierdoor tot op dit moment weinig faillissementen zijn.”

Sleijpen pleit voor rust op het pensioenfront. “Als wij als Nederlandsche Bank het pensioenakkoord hadden mogen ontwerpen had het er anders uitgezien. Het had beter gekund, maar je moet verder. Het is goed dat het er is.”

Vanuit Europa wordt met belangstelling naar de goed georganiseerde Nederlandse pensioenen gekeken. Sleijpen is niet bang dat anderen ons geld willen afpakken. “Ik zie geen afgunst, wel belangstelling voor de kwaliteit van het systeem en van het toezicht.” Elementen van het Nederlandse stelsel zijn ook elders bruikbaar, zegt hij.

cc-foto: rey perezoso