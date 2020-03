Als er straks een lockdown komt heeft Marcel van Roosmalen nog wel een wensenlijstje. Alle deelnemers aan Boer zoekt vrouw mogen bijvoorbeeld worden opgesloten. “Vanwege Yvon Jaspers, maar ook gewoon omdat ze boer zijn, of nog erger: boer willen worden. Want dat is de insteek van dat programma: nog meer boeren maken. De ziekenhuizen zijn overvol maar de boeren klagen alweer. Voor corona waren ze tegen de Europese Unie, nu zijn ze boos dat de grenzen dichtzitten, want ze produceren te veel. Waarom geldt die anderhalve meter afstand houden nog niet voor varkens en kippen?”