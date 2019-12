Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft woensdagmiddag in de Tweede Kamer zijn aftreden bekendgemaakt. Hij deed dat omdat zijn positie onhoudbaar was geworden door de toeslagenaffaire. Daarbij werden ouders er jarenlang ten onrechte van beschuldigd dat ze fraudeerden met toeslagen voor de kinderopvang.

Woensdag moest Snel zich in de Tweede Kamer komen verantwoorden voor de zwartgelakte dossiers die slachtoffers van de affaire vorige week van de Belastingdienst ontvingen. Dat bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Nog voor het debat begon, verklaarde de D66’er dat hij op deze manier niet door kon.

In de toeslagenaffaire heeft de Belastingdienst keer op keer steken laten vallen. Zo bleef de dienst doorprocederen tegen gedupeerden toen al duidelijk was dat de handelswijze niet in de haak was. Daarbij hield de Belastingdienst stukken achter om ouders veroordeeld te krijgen.

Vorige maand bood staatssecretaris Menno Snel voor het eerst zijn verontschuldigingen aan voor alle ellende die de Belastingdienst heeft veroorzaakt. “Beste ouders, uw geduld is lang, te lang, op de proef gesteld. En dat betreur ik”, zei hij bij die gelegenheid.