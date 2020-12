Sommige coronaslachtoffers ruiken alleen nog weerzinwekkende geuren als vis en zwavel

Een deel van de zogeheten ‘long covid’ patiënten, die langer dan een maand kampen met bepaalde symptomen van besmetting met het coronavirus, wordt geplaagd door het verschijnsel dat normale dingen gaan ruiken naar ‘ondragelijke’ geuren als vis of aangebrand voedsel. Deze aandoening staat bekend als parosmie en lijkt vooral voor te komen onder jonge mensen en zorgmedewerkers, vertelt hoogleraar Nirmal Kumar aan The Independent. De arts was eerder dit jaar een van de eersten die ontdekte dat anosmie, het verlies van reukvermogen, een krachtige indicatie is van besmetting met het virus.

Duizenden Britten hebben met anosmie te maken gehad als gevolg van corona. Kumar ontdekt nu onder de patiënten die hij behandelt dat sommigen wel hun reukvermogen terugkrijgen maar vervolgens alleen maar bepaalde, zeer nare, geuren kunnen ruiken. Die ruiken ze ook als de geur in werkelijkheid afwezig is. “Een zei alleen nog vis te ruiken in plaats van andere geuren en een ander ruikt brandlucht terwijl er geen rook in de buurt is.” De arts zegt dat hij en zijn collega’s corona een neurotropisch virus noemen, wat wil zeggen dat het in staat is zenuwcellen te besmetten. “Het betekent dat het virus de zenuwen in je neus aantast, het is als een soort shock voor je zenuwstelsel en de zenuwen werken daarna niet meer.”

De Britse krant laat onder meer een 24-jarige bankier aan het woord die in maart, twee weken na besmet te zijn geraakt, zijn reuk- en smaakvermogen verloor. Sindsdien lijdt hij aan parosmie. Sterk riekende voorwerpen zoals vuilnisbakken hebben voor hem sindsdien een brandende zwavelachtige stank. “Ik kan minder genieten van voedsel en het is deprimerend om sommig voedsel helemaal niet meer te kunnen ruiken.”

Een 52-jarige vrouw kreeg na maanden haar smaak- en reukgevoel weer terug maar “niets ruikt meer zoals het hoort”. De meeste zaken ruiken smerig zegt ze. Ze was koffieliefhebber maar de geur daarvan is niet meer te harden, net als bij bier.

Een anosmie-patiëntenorganisatie beveelt slachtoffers aan om te starten met reuktraining, wat onder meer inhoudt dat elke dag 20 seconden specifieke geuren als citroen-, rozen- en eucalyptusolie worden opgesnoven om het geurvermogen weer terug te brengen.

