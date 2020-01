Tijdens de laatste vergadering van het Europees parlement waar Britse volksvertegenwoordigers aan deelnemen claimde de conservatieve voorvrouw Ann Widdecombe dat het Britse volk voor Brexit had gekozen. D66-europarlementariër zette dat in 30 seconden even recht en vroeg Widdecombe of het niet zo was dat slechts een minderheid van de Britten bij de laatste verkiezingen op een partij had gestemd die voorstander is van Brexit. “Alleen dankzij het districtenstelsel heeft u een meerderheid behaald.” Widdecombe ontstak daarop in woede waar In ’t Veld met een talk to the hand gebaar op reageerde.