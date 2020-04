SOS voor vluchtelingenkampen langs Europese grens

Zaterdagavond werd op veel plekken in het land met lichtsignalen de morsecode voor SOS gegeven om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie in vluchtelingenkampen. In de kampen in Griekenland wonen 40.000 mensen op een paar vierkante kilometer, met nog slechts enkele artsen aanwezig in het gebied. Het is volgens de artsen niet de vraag of ook daar het coronavirus zal toeslaan, maar wanneer.

#SOSMoria is een initiatief van de Nederlandse artsen Sanne van der Kooij en Steven van de Vijver. Zij willen dat de Europese lidstaten haast maken om de vluchtelingen uit de kampen te halen en veilig te huisvesten. De oproep werd in korte tijd ondertekend door ruim 6.000 artsen uit heel Europa en 40.000 burgers. Acht lidstaten hebben al toegezegd inderdaad vluchtelingen op te nemen. Nederland ontbreekt in die lijst. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol (VVD) wil vooralsnog alleen geld vrijmaken om de ‘situatie in de kampen te verbeteren’.

Gynaecologe Sanne van der Kooij was vrijdag te gast in het tv-programma Op1, waar zij de ernst van de situatie nog eens benadrukte. ‘Bijna alle vluchtelingen zijn al ziek, verzwakt en getraumatiseerd,’ zei Van Der Kooij:

Op het Malieveld in Den Haag werd vrijdag het eerste SOS-signaal getoond. Zaterdagavond volgden de andere locaties in het land, waar burgers zich bij konden aansluiten. Onder meer het Amsterdamse Concertgebouw en de Stadsschouwburg en Tivoli Vredenburg in Utrecht zonden het noodsignaal uit. Hetzelfde gebeurde in onder andere Frankrijk en Denemarken en Tsjechië, meldt het Parool.

KORT KORT KORT

LANG LANG LANG

KORT KORT KORT Oude Kerk steunt #SOSMoria om de Nederlandse regering op te roepen tot de onmiddellijke evacuatie en veilige opvang voor vluchtelingen in alle EU-lidstaten. Daarom zenden wij stipt 21 uur het noodsignaal uit. pic.twitter.com/19zMY3ibHJ — Oude Kerk Amsterdam (@OudeKerkAMS) April 4, 2020

Meer dan 40.000 artsen en burgers tekenden de petitie #SOSMoria. Het Conservatorium van Amsterdam zond om 21.00u vanavond ook het noodsignaal uit. Teken de petitie op https://t.co/MKBnc3nOkv pic.twitter.com/H4HqHnDzkT — Conservatorium CvA (@ConsAmsterdam) April 4, 2020

Vanavond om 21.00 uur hebben wij een SOS-noodsignaal uitgezonden: #SOSMoria. Op Lesbos lopen duizenden vluchtelingen direct gevaar vanwege het uitbreken van de Coronacrisis. #SOSMoria roept EU-lidstaten op hen in veiligheid te brengen. Doe mee en steun via https://t.co/JsfnKlkeo0 pic.twitter.com/zy6ZTIXsI1 — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) April 4, 2020

We hebben ons best gedaan in onze stille straat ook een bescheiden noodsignaal voor #SOSMoria uit te sturen. Hopelijk dragen we bij aan politieke bewustwording van een humanitaire ramp in ontwikkeling en gaat men tot actie over de vluchtelingen zsm weg te halen uit Moria! pic.twitter.com/EZApR6WK5Z — Maite (@Etiam_Garcia) April 4, 2020

cc-foto: fotomoviemento.org