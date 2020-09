Soundos laat geen spaan heel van schaamteloze ‘Free the people’-BN’ers

Cabaretière Soundos El Ahmadi heeft zaterdag in het satirische tv-programma Dit Was Het Nieuws snoeihard uitgehaald naar het clubje (semi-)bekende Nederlanders dat zichzelf afgelopen week onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt met de kortstondige viruswaanzinnige #ikdoenietmeermee-campagne. Nadat aan het eind van het programma Peter Pannekoek al zijn eigen briefje à la Famke Louise tevoorschijn haalde met een aantal kritische vragen, had Soundos ook nog een scherpe boodschap:

Selectief activisme noem ik dat. Nog nooit in je leven heb je je uitgesproken over elke vorm van onderdrukking, maar nu je geen schnabbels meer hebt in het weekend en niet meer op Insta-stories kan laten zien dat je champagneflessen aan het poppen bent in de club, ben je boos. En dat irriteert me want het is gewoon egoïsme.

En daarmee was de cabaretière nog niet klaar, want behalve de absurde hashtag was het vooral de door de complotdenkende BN’ers gebruikte slogan waar Soundos zich aan stoorde:

Het ergste vond ik het “Free the people”. In een tijd met Black Lives Matter, met Moria dat letterlijk in de fik staat, kinderen slapen op straat, en dan ga jij omdat jouw schnabbels in het geding zijn gekomen “free the people” gebruiken, schaam je, schaam je, schaam je.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Soundos (@soundos_el_ahmadi) op 27 Sep 2020 om 1:56 (PDT)

Video bovenaan niet te zien? Klik hier.