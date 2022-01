SP doet toch mee aan verkiezingen in Rotterdam

De SP zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Een week geleden besloten de leden van de Rotterdamse afdeling nog af te zien van deelname, nadat dissidente, radicale leden waren geroyeerd. Volgens het landelijk partijbestuur kan de SP echter gewoon meedoen aan de verkiezingen, meldt de NOS.

Lijsttrekker wordt de vroegere fractievoorzitter, Theo Coskun. Coskun zegt inmiddels veel leden te hebben gesproken die zich willen inzetten voor de afdeling. Volgens hem is de SP daarmee stabiel genoeg om zich in de strijd te werpen.

Het is al geruime tijd onrustig binnen de SP in Rotterdam. De voormalige fractieleider van de SP in Rotterdam Leo de Kleijn keerde zich in november op Joop.nl tegen “het monomane beleid van de SP-leiding”. “De SP is haar eigen graf aan het graven”, waarschuwde hij.

De landelijke SP besloot het bestuur van de Rotterdamse afdeling te schorsen, nadat de bestuursleden drie geroyeerde leden op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden laten staan. De uitgestoten partijleden zijn inmiddels een nieuwe partij begonnen, Socialisten 010, waarmee ze in maart meedoen aan de verkiezingen.