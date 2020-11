SP dumpt opstandige jongerenbeweging ROOD

De SP heeft de financiering van jongerenorganisatie ROOD gestopt. Ook op andere vlakken wordt de jongerentak niet meer door de partij ondersteund. Dat meldt de NOS. Partijvoorzitter Jannie Visscher heeft in een verklaring laten weten dat ROOD in strijd met de regels heeft gehandeld bij het verkiezen van een nieuw bestuur.

Die verkiezingen vonden afgelopen zondag plaats. Daarbij werd Olaf Kemerink verkozen tot nieuwe voorzitter, tot grote onvrede van de partij. Afgelopen week werd Kemerink namelijk samen met vijf andere SP-leden door de partij geroyeerd, na een beschuldiging van radicalisering. Dit vanwege hun lidmaatschap van pressiegroepen Communistisch Platform en Marxistisch Forum. Volgens de geroyeerde leden zelf heeft hun kritiek op de partijkoers en de leiding van Lilian Marijnissen hen de kop gekost. Ondanks het royement bleef Kemerink gewoon verkiesbaar voor het nieuwe bestuur van ROOD.

Nu Kemerink geen lid meer is van de SP, mag hij van de partij echter ook geen voorzitter zijn van de jongerenafdeling, zo klinkt de uitleg. In de verklaring staat te lezen:

Door het partijbestuur van de SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dat betekent dat wij de ondersteuning aan ROOD op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied zullen opschorten.