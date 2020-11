SP: ‘Maak van geboorteverlof geen speeltje voor rijke vaders’

‘Het geboorteverlof moet geen speeltje worden voor rijke vaders’, dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Hij noemt het terecht dat vaders in 2018 zes weken verlof hebben gekregen, maar ‘teleurstellend dat hierbij maar 70 procent van het loon wordt doorbetaald’. Volgens Van Dijk zullen daardoor vooral rijke vaders gebruik maken van de verlofregeling. Om die reden diende hij maandag een voorstel in om het geboorteverlof voor honderd procent te vergoeden.

In 2018 adviseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) minister Wouter Koolmees (D66) het verlof na het krijgen van een baby uit te breiden tot zes weken betaald verlof voor moeder én partner, om er op die manier voor de te zorgen dat de taken in en rond het huis beter en eerlijker worden verdeeld. Koolmees negeerde dat advies en breidde in plaats daarvan het geboorteverlof voor partners – overwegend vaders – uit van 2 dagen naar een week. Sinds juli van dit jaar is het mogelijk om dat verlof uit te breiden naar zes weken, maar tegen 70 procent van het loon. Volgens de SP ‘een elitemaatregel, want arme gezinnen kunnen zich een dergelijke achteruitgang niet veroorloven’.

Van Dijk deed het voorstel tijdens het Kamerdebat over emancipatie. ‘De SP staat voor volwaardige emancipatie van mannen en vrouwen, ongeacht hun inkomen’, aldus het Kamerlid.

cc-foto: Thomas Meier