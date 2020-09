SP: minimumloon moet naar 14 euro per uur

De SP wil dat het minimumloon de komende jaren flink omhoog gaat. Winkelpersoneel, bezorgers en schoonmakers zouden er bovenop de cao-stijgingen jaarlijks 2,5 procent bij moeten krijgen, stelt de partij voor. Zo moet het minimumloon, dat nu ongeveer 10 euro per uur bedraagt, in 2028 zijn gestegen tot 14 euro.

De maatregel is gunstig voor ruim 2 miljoen werknemers die op of net boven het minimumloon zitten. Ook mensen die een inkomen hebben dat is gekoppeld aan het minimumloon, zoals de AOW of de bijstand, profiteren van de maatregel. De extra overheidsuitgaven die daarvan het gevolg zijn, wil de SP financieren door vermogenden en grote bedrijven extra te belasten, meldt het AD.