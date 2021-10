SP royeert tientallen leden marxistische groeperingen

De SP heeft 33 leden geroyeerd omdat ze lid zijn van Rood, oorspronkelijk de jongerenbeweging van de partij, of van het Marxistisch Forum. Volgens de SP zijn dat zelfstandige politieke partijen en daarom is daar lid van zijn in strijd met het verbod op dubbellidmaatschap. Partijsecretaris Arnout Hoekstra stelt dat de verstoten leden geen keuze wilden maken. Op een aanbod in gesprek te gaan zouden ze niet gereageerd hebben. Volgens de SP is er sprake van infiltratie door “pressiegroepen met een klassiek-marxistische inslag” die de partij willen uithollen.

Een jaar geleden kwam de kwestie al tot een uitbarsting toen de SP zes leden er van beschuldigde uit te zijn op een machtsovername binnen de partij die zou zijn beraamd vanuit het Marxistisch Forum. De zes werden uit de partij gezet, waaronder de voorzitter van jongerenorganisatie Rood. Omdat de leden van Rood partij bleven kiezen voor de geroyeerden werd vervolgens de hele organisatie aan de kant gezet.

NRC schrijft:

Het Marxistisch Forum (MF) is een discussieplatform zonder ledenstructuur dat er voor pleit dat de SP een linksere koers volgt. Veel leden zien MF en Rood als verenigingen binnen de SP, maar de partij zelf ziet de organisaties als politieke partijen. De huidige royementen vanwege betrokkenheid of lidmaatschap bij Rood of het MF hebben grote consequenties voor de afdelingen Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, waar tientallen leden actief zijn.

Onder de nu aan de kant gezette leden zitten ook kandidaat-voorzitter Tijs Hardam en het Utrechtse Statenlid Michel Eggermont.

Dienstmededeling voor alle boze @SPnl-leden. Blijf lid! De strijd gaat door. Deze royementen zijn illegitiem! In mijn brief heb ik aangegeven dat ik alleen lid ben van de @SPnl, dat marxistisch forum in de SP geen partij is en dat leden de vrijheid moeten hebben te discussiëren. https://t.co/XCJkNuMOhN — Michel Eggermont🔻 (@micheleggermont) October 26, 2021

Rotterdammer Tijs Hardam stelt op Twitter dat zijn hele afdeling wordt getroffen door het royement.

Erg jammer dat zonder goede reden ook gelijk het mailadres van de SP in Rotterdam door de landelijke SP is geblokkeerd. Onze afdeling wordt collectief terechtgesteld omdat we solidair staan met geroyeerde leden. — Tijs Hardam (@TijsHardam) October 26, 2021

ROOD Rotterdam veroordeelt ten scherpste de royementen van kritische leden (waaronder onze contactpersoon Senad Delic). Deze praktijken van het SP-partijbestuur getuigen van een volstrekt antidemocratische houding – een teken van carrièristen die bang zijn voor machtsverlies. — ROOD Rotterdam (@ROOD_Rotterdam) October 26, 2021

Ook anderen reageren verontwaardigd.

gvd vandaag nog contributie voor het komende kwartaal betaald >;((( pic.twitter.com/eHRtftpyZE — arina (@politiekerina) October 26, 2021

cc-foto: It’s No Game