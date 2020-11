SP royeert zestal leden: ‘Geradicaliseerde zolderkamercommunisten’

De SP heeft zes leden uit de partij gezet, waaronder een kandidaat-bestuurslid van jongerenorganisatie ROOD. Dat blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. Volgens de SP is het zestal ‘geradicaliseerd’ en van plan de partij over te nemen. Volgens de geroyeerden zelf worden ze buitenspel gezet vanwege kritiek op de koers van de partij en de flirt met de VVD.

De zes oud-SP’ers waren naast hun partijlidmaatschap ook lid van het Communistisch Platform en Marxistisch Forum. Volgens de geroyeerden zijn dat “pressiegroepen met een klassiek-marxistische inslag” die binnen de partij opereren. Daar denkt het SP-bestuur heel anders over. Volgens Arnout Hoekstra, algemeen secretaris van de SP, gaat het om politieke partijen en is een lidmaatschap van een partij naast de SP volgens de statuten niet toegestaan.

Hoekstra gaat echter nog verder in zijn classificatie van die twee partijen of stromingen. Volgens hem gaat het om ‘een handjevol geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ die proberen de partij over te nemen. Daarbij zijn ze volgens Hoekstra bereid tot extreme daden over te gaan:

Eerder was het een klein groepje communisten dat marxistische boeken besprak. Maar in de afgelopen maanden zijn ze zich meer gaan organiseren en proberen ze grotere groepen aan zich te binden. Ze zeggen echt heel enge dingen. Zij willen de bevolking bewapenen om over te gaan tot een burgeroorlog. Dat accepteren wij niet. We laten niet toe dat zij onze partij gebruiken om daartoe op te roepen.

Volgens de geroyeerden zelf is daar geen enkel bewijs voor en is er geen sprake geweest van hoor en wederhoor. Naar eigen zeggen zijn ze uit de partij gezet omdat de SP geen kritiek op de koers accepteert. Zo zegt Olaf Kemerik, kandidaat-bestuurslid van ROOD:

Op de Algemene Ledenvergadering van ROOD, de jongerenafdeling van de SP, is een motie aangenomen tegen regeringsdeelname. Daar is Marijnissen best wel van geschrokken. Het is vervolgens toegeschreven aan Communistisch Platform.

Het zestal verzet zich actief tegen het niet langer uitsluiten van de VVD door partijleider Lilian Marijnissen. Volgens de geroyeerden een teken dat de SP bereid is ‘een stap naar rechts te doen voor regeringsdeelname’. De mensen die nu uit de partij gezet zijn gaan in beroep tegen hun royement. Het bestuur van ROOD heeft ondertussen de ingrijpende actie van moederpartij SP nog niet overgenomen. Het is daarom niet uitgesloten dat Kemerink aanstaande zondag alsnog wordt gekozen wanneer de jongerenorganisatie over een nieuw bestuur stemt.