SP schorst bestuur Rotterdam, deelname verkiezingen onzeker

De landelijke SP heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam geschorst, meldt de NOS. De SP besloot tot schorsing omdat de Rotterdamse afdeling drie geroyeerde leden op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen liet staan. Door de schorsing is het nu onzeker of de SP volgend jaar meedoet aan de verkiezingen in de Maasstad.

De landelijke SP zegt alles op alles te zetten om in maart toch deel te nemen. Een ‘commissie van goede diensten’ moet voorstellen doen om uit de impasse te komen. De SP in Rotterdam heeft nu twee zetels in de gemeenteraad en geldt als de bakermat van de partij, omdat oprichter Daan Monjé, pijpfitter in de Rotterdamse haven, ervandaan kwam.

Het rommelt al tijden in de SP. De partij heeft vorige maand tientallen leden geroyeerd omdat ze lid zijn van de voormalige jongerenafdeling Rood of het Marxistisch Forum. In steden als Rotterdam en Utrecht leggen partijleden zich daar niet bij neer.

De voormalige fractieleider van de SP in Rotterdam Leo de Kleijn keerde zich eerder deze maand op Joop.nl tegen “het monomane beleid van de SP-leiding”. “De SP is haar eigen graf aan het graven”, waarschuwde hij.