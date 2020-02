Carnavalsvierders verkleed als nazi’s en gevangenen concentratiekamp

De Israëlische ambassade in Spanje heeft haar afschuw uitgesproken nadat een carnavalsgroep uit Campo de Criptana, ten zuiden van Madrid, dit jaar de Holocaust als thema had gekozen. De Spaanse carnavalsvierders hadden zich uitgedost als nazi’s en gevangenen van een concentratiekamp. De ‘gedetineerden’ dansten op discomuziek terwijl ze met Israëlische vlaggen zwaaiden. De VRT schrijft:

Centraal op de carnavalswagen stond een zevenarmige Joodse kandelaar met aan beide kanten een schoorsteen die moest verwijzen naar de ovens waarin de slachtoffers in de concentratiekampen werden verbrand. Op de carnavalswagen in kwestie stond een boodschap te lezen dat het een eerbetoon was “voor de 6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen die gestorven zijn in de Holocaust. Ze blijven voor altijd in onze gedachten”.

‘Banalisering van de Holocaust’, oordeelt de Israëlische ambassade in Madrid. “Europese landen moeten de strijd aanbinden met antisemitisme.”

Condenamos la vil y repugnante representación banalizando el #Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana, haciendo burla de los seis millones de judíos asesinados por los nazis.

¡Los países europeos deben combatir activamente el #antisemitismo!https://t.co/9UZwU5UyF8 — Embajada de Israel 🇮🇱 (@IsraelinSpain) February 25, 2020

Afgelopen weekend kwam ook de carnavalsoptocht in het Belgische Aalst onder vuur te liggen. Voor de zoveelste keer waren daar joodse karikaturen te zien. De deelnemers aan de optocht hadden zich duidelijk niets aangetrokken van de kritiek van vorig jaar. Zo was er een karikaturale jood te zien die op een kist met diamanten zat en ‘joden’ die het lichaam hadden van insecten (‘klaugmieren’).

A rabbi sits on a busted safe overbrimming with diamonds and gold.

All of the locals @EddyWax and I spoke to at this year’s #aalstcarnaval defended the caricatures—which they insisted were not antisemitic—on free speech grounds. pic.twitter.com/aAUAg0mL59 — Laurie Tritschler (@ltritsch1) February 23, 2020

Unbelievable scenes of antisemitism in #aalstcarnival today. Never thought I would see something like this pic.twitter.com/JvSMhhf9HT — Eddy Wax (@EddyWax) February 23, 2020

Tegen Het Laatste Nieuws verklaarde een van de betrokken feestvierders: