Spaanse klimaatwet: geen vergunningen meer voor olie, gas en kolen

In de klimaatwet die de linkse Spaanse regering deze week naar het parlement heeft gestuurd, wordt het aanboren van nieuwe olie- en gasbronnen verboden. Ook het openen van nieuwe kolenmijnen is uit den boze, schrijft Climate Change News. Spanje is het eerste land dat met een dergelijk verbod komt.

Spain just catapulted itself into the climate leader's front row! It just passed the first national law to stop all expansion of production of oil, gas and coal and legislate a wind down of production and demand. https://t.co/xjcesXZsYM — Clara Vondrich (@Clara_Vondrich) May 19, 2020

De Spaanse regering wil meer gebruik gaan maken van hernieuwbare energie. In 2030 moet 70 procent van alle elektriciteit afkomstig zijn van onder meer zonne- en windenergie. Nu is dat de helft. Daarnaast moet energiebesparing ertoe leiden dat de energieconsumptie over tien jaar met 35 procent is afgenomen.

Volgens Teresa Ribera, minister van Milieu en Energie, zullen de voorstellen voor nieuwe werkgelegenheid zorgen. Het komende decennium zullen er zo jaarlijks 250.000 tot 350.000 nieuwe banen bijkomen.

Tot 2030 zal de extra economische groei als gevolg van de klimaatmaatregelen 1,3 procent bedragen. Daarmee zal de klimaatwet een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel na de coronacrisis.

De Spaanse maatregelen zijn in lijn met de plannen voor een Europese ‘Green Deal’. “De coronacrisis heeft aangetoond hoe kwetsbaar we allemaal zijn en hoe belangrijk het is om het evenwicht te herstellen tussen menselijke activiteit en natuur”, aldus Eurocommissaris Frans Timmermans.