Spaanse minister onder vuur nadat hij de waarheid vertelt over vleesindustrie

De Spaanse regering heeft afstand genomen van uitspraken van minister Alberto Garzón over de vleesindustrie, meldt The Guardian. In een interview met de krant zei minister voor Consumentenzaken eind vorig jaar dat mensen minder vlees moeten eten om de opwarming van de aarde af te remmen.

Garzón wees erop dat de klimaatcrisis, die mede wordt veroorzaakt door vleesconsumptie, grote gevolgen kan hebben voor Spanje. “Woestijnvorming is voor ons land een serieus probleem, niet in de laatste plaats omdat we zo afhankelijk zijn van toerisme. Het bezoeken van een woestijn is lang niet zo aantrekkelijk als het bezoeken van de Costa del Sol.”

Die opmerkingen zijn tegen het zere been van de machtige vleesindustrie. Ook de centrum-linkse Socialistische Arbeiderspartij van premier Pedro Sánchez moet niets hebben van de wijze waarop Garzón het eten van vlees koppelt aan de klimaatcrisis.

De woordvoerder van de regering, Isabel Rodríguez, heeft nu laten weten dat Garzón de uitspraken over de vleesindustrie op persoonlijke titel heeft gedaan. Ze prees ook de “extreem hoge kwaliteit” van de producten van de Spaanse vleesindustrie.

Garzón is het oneens met de lezing van Rodríguez. Hij deed de uitspraken over de klimaatcrisis wel degelijk als minister van Consumentenzaken, benadrukt hij in een radio-interview. “Ik vertel niets nieuws. Ik geef alleen maar door wat wetenschappers zeggen.”