Spaanse stad zet bleek in om strand coronavrij te maken, sloopt ecosysteem

In een poging het zand coronavrij te maken voor spelende kinderen, hebben de autoriteiten in het Spaanse kustplaatsje Zahara de los Atunes het complete strand gedesinfecteerd met bleek. Met alle rampzalige gevolgen voor het lokale ecosysteem van dien. Natuurbeschermers zijn woedend, het bestuur van Zahara de los Atunes heeft excuses aangeboden.

Zowel het strand zelf als het omliggende duingebied zijn beschermde zoog- en nestelplaatsen voor trekvogels. De tractoren die het bleekmiddel over het strand sproeiden zijn daarbij ook over nesten gereden.

‘Het bleekmiddel heeft alles op de grond gedood, er is niets meer te zien, zelfs geen insect,’ zegt Maria Dolores Iglesias, hoofd van een vrijwilligersorganisatie voor natuurbehoud. ‘Bleek is een zeer krachtig ontsmettingsmiddel. Het is logisch dat het wordt gebruikt om straten en asfalt te reinigen, maar de schade die hier is aangericht is enorm. Ze hebben de duinen vernield en lak gehad aan alle regels. Ze hebben een enorme fout gemaakt en dat hebben we het nog niet eens over dat het virus in mensen leeft, niet in het strand.’

Een plaatselijke bestuurd erkent dat het een verkeerde beslissing was, maar ‘het is gedaan met de beste bedoelingen’. Volgens hem wilde het stadsbestuur kinderen beschermen die na weken thuiszitten straks weer op het strand mogen spelen.

Donderdag mogen Spaanse kinderen voor het eerst weer naar buiten, na wekenlang in een strikte lockdown opgesloten te hebben gezeten. Het is onderdeel van de eerste van vier fasen waarin de maatregelen geleidelijk worden versoepeld. De regionale overheid van Andalusië, waar Zahara de los Atunes ligt, overweegt het stadsbestuur een boete op te leggen. De Spaanse afdeling van Greenpeace vergelijkt het stadsbestuur ondertussen met de Amerikaanse president Donald Trump. Die suggereerde onlangs dat het injecteren van desinfecterende middelen mogelijk een kuur tegen het coronavirus is.

Bron: BBC / Beeld: Google Streetview