Spanjaarden ziedend over ‘alcohol-toeristen’ die alle regels tarten

Terwijl Spanjaarden zelf tot 9 april niet tussen verschillende binnenlandse regio’s mogen reizen om te voorkomen dat er rond Pasen een nieuwe golf besmettingen ontstaat, gelden die beperkingen niet voor toeristen. Reizigers die een negatieve coronatest kunnen overleggen mogen gewoon het land binnenkomen. Omdat in Spanje de avondklok pas om 23:00 uur van kracht wordt en bars en restaurants tot die tijd open zijn, arriveren er steeds meer toeristen uit landen met strenge maatregelen. Die veelal jonge reizigers komen om te feesten en trekken vooral naar Madrid.

“In Frankrijk geldt de avondklok vanaf 18 uur en alles is gesloten. Geen restaurants, geen bars, we kunnen niks doen, maar hier is alles open,” verklaarde een feestende Franse studente die deel uitmaakte van een groep van zeven alcohol-toeristen eerder deze maand tegenover de Financial Times. “Omdat we allemaal bij elkaar blijven, kunnen we naar bars gaan en daarna naar onze huurflat.” Madrid is de enige Europese hoofdstad waar het sociale leven als sinds juni amper beperkt is door coronamaatregelen. De stad heeft ook al maanden het hoogste aantal besmettingen van het land.

Volgens een reisbureau is er in Frankrijk sprake van een enorme toename in zoekopdrachten voor vluchten naar Spanje. De minister van Volksgezondheid Carolina Darias verklaarde zeer bezorgd te zijn over het grote aantal feesten dat handhavers ontdekken. Vooral in Madrid is het raak omdat de autoriteiten daar de maatregelen sterk versoepeld hebben. Er vinden volgende maand regionale verkiezingen plaats en de conservatieve regionale leider Isabel Diaz Ayuso, een van de meest polariserende figuren, zet zich duidelijk af tegen het landelijk beleid van de linkse regering.

Alleen al afgelopen weekend moest de politie in Madrid een einde maken aan ruim 350 illegale feesten, meestal na klachten van buren over huurders van Airbnb-onderkomens. De feestgangers verstoppen zich soms op de meest onwaarschijnlijke plekken, zonder maskers of andere maatregelen, meldt de Madrileense politie op Twitter.