Spanje dreigt grootste corona-haard Europa te worden

De corona-catastrofe dreigt in Spanje nog groter te worden dan die in Italië. Daarvoor heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez gewaarschuwd. Voor een vrijwel leeg parlement sprak hij de vrees uit dat “het ergste nog moet komen”.

Woensdagmiddag werd bekend dat in Spanje in een etmaal nog eens 117 mensen aan het coronavirus zijn overleden. Het totaal komt daarmee op 598. Bij nog eens 13.716 mensen is het virus geconstateerd, 2.500 daarvan zijn in de laatste 24 uur positief getest. De regio Madrid is het zwaarst getroffen, alleen in die provincie zijn 390 mensen overleden aan het virus.

Qua aantallen is de situatie in Italië vooralsnog vele malen heviger, maar wanneer het huidige besmettingstraject in Spanje op deze manier doorloopt, zal het Italië binnenkort inhalen: op dag 16 van de uitbraak in Italië had dat land net iets meer dan negenduizend besmettingen. Spanje telde er op dag 16 bijna twaalfduizend. Na een wat afwachtende houding in het begin van de uitbraak, scherpte Spanje vorige week de maatregelen fors aan. Inmiddels is het hele land in een lockdown geplaatst: niemand mag nog zonder geldige reden de deur uit.

Italië verkeert overigens nog altijd in een zeer zware crisis. Woensdagavond werd bekend dat er in een dag 475 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus zijn. De grootste toename sinds het begin van de uitbraak. Het totaal aantal corona-doden komt daarmee in Italië op bijna drieduizend.

Bron: De Morgen / cc-foto: Tumisu