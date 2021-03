Spanje experimenteert met vierdaagse werkweek

De Spaanse regering begint een nationaal experiment met een vierdaagse werkweek. “Het is een idee waarvoor de tijd nu is gekomen”, meent Iñigo Errejón van de linkse partij Más País, die al geruime tijd aandringt op een 32-urige werkweek.

Voorstanders wijzen erop dat een kortere werkweek goed is voor het klimaat, de geestelijke gezondheid van werknemers én voor de arbeidsproductiviteit. Ook elders op de wereld breken linkse politici als de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en de Finse premier Sanna Marin een lans voor een werkweek van vier dagen.

De Spaanse overheid is van plan 50 miljoen euro uit te trekken voor het experiment dat drie jaar moet gaan duren. Bedrijven die aan de proef willen meedoen, kunnen een deel van de kosten bij de overheid declareren.

Software Delsol besloot vorig jaar op eigen houtje al een vierdaagse werkweek in te voeren. Het bedrijf is goed te spreken over de resultaten. Werknemers zijn gelukkiger en melden zich minder vaak ziek. Ook ging de productiviteit omhoog.