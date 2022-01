Spanje staat op het punt de pandemie voorbij te verklaren

Spanje staat op het punt het einde van de pandemie aan te kondigen en in plaats daarvan Covid-19 te behandelen als een endemie, oftewel een ziekte die periodiek terugkomt, net als bijvoorbeeld de griep. Dat meldt de Spaanse krant El País. Zodra dat gebeurt zal ook niet elke coronabesmetting meer worden geteld, zoals nu wel nog het geval is.

Premier Pedro Sánchez heeft laten weten dat de regering vergevorderde plannen heeft voor een systeem waarmee corona jaarlijks gemonitord wordt. Een vergelijkbaar systeem wordt al gebruikt voor griep. Op die manier wordt vooral nog gekeken naar de algemene ontwikkeling van het virus. Alle besmettingen monitoren wordt een haast onmogelijke taak, helemaal nu de Omikron-variant voor veel meer besmettingen zorgt dan zijn voorgangers. Vooralsnog lijkt het erop dat ondanks de hoge mate van besmettelijkheid, Omikron voor een minder hevig ziektebeeld zorgt. De besmettingen stijgen weliswaar, maar het aantal ziekenhuisopnames loopt terug.

In Spanje zou al sinds 2020 aan het volgsysteem voor een endemisch Covid-19 werken, maar heeft het vooralsnog rustig afgewacht met de invoering ervan. Ook nu is het plan om eerst de huidige zesde besmettingsgolf voorbij te laten gaan, voor het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen. Ook is het de bedoeling dat de plannen eerst nog in Europees verband worden besproken. De Spaanse minister van Volksgezondheid Carolina Darias heeft haar EU-collega’s inmiddels ingelicht.