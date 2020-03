De Spaanse overheid heeft alle ziekenhuizen en zorgaanbieders in het land genationaliseerd. Daarmee hoopt het land de uitbraak van het coronavirus gestructureerder te kunnen bestrijden.

De maatregel werd deze week aangekondigd door de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa. Die liet daarnaast weten dat alle vierdejaars geneeskunde studenten worden gevraagd fulltime mee te draaien in de ziekenhuizen. Ook riep hij alle Spaanse bedrijven die in staat zijn medische benodigdheden te produceren, zich te melden bij de overheid.

Buiten Italië is Spanje een van de zwaarst getroffen landen in Europa door het coronavirus. Er zijn bijna twaalfduizend gevallen bekend van besmetting met het virus, het dodental staat inmiddels op 510. Van het aantal besmettingen verkeert zo’n 6 procent in kritieke toestand. Vorige week riep de Spaanse overheid de noodtoestand uit. Scholen, horeca, de meeste winkels en openbare gelegenheden werden gesloten. Spanjaarden mogen alleen het huis nog uit wanneer dat nodig is voor werk, of om boodschappen of medicijnen te halen. Wie zich zonder geldige reden op straat bevindt, riskeert een boete.

Bron: Business Insider / cc-foto: Hospital La Moraleja Madrid, Wikimedia