Speciale coronatestlijn voor zorg en onderwijs na half uur al overbelast

De coronatestlijn speciaal voor onderwijs- en zorgpersoneel die maandagochtend geopend is, lag na een half uur al helemaal plat. Dat meldt Nu.nl. Medewerkers die naar het telefoonnummer belden om een test aan te vragen, kregen te horen dat het te druk was en dat niemand kon opnemen. Daarna werd de verbinding verbroken.

Om 8 uur ’s ochtends werd het nummer 0800-8101 opengesteld om medewerkers in het onderwijs en de zorg voorrang te geven op de inmiddels moeilijk verkrijgbare coronatests. Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD rekenden op enkele duizenden tests per dag. In het eerste uur na het openen van de telefoonlijn belden 3.100 mensen het nummer en dat bleek al direct te veel.

Wie via de speciale lijn een coronatest wil krijgen, wordt aan twee controles onderworpen om misbruik te voorkomen: aan de telefoon, en in de teststraat zelf. Er is een werkgeversverklaring nodig om aan te tonen dat iemand inderdaad tot de doelgroep behoort. Daarnaast heeft de overheid werkgevers gevraagd erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik gemaakt wordt van de regeling. De speciale telefoonlijn is geopend zolang de capaciteit van de teststraten niet op orde is.