Specialisten vrezen ‘corona-tsunami’

De Federatie Medisch Specialisten vindt dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Als dat niet gebeurt, dreigt er volgens federatievoorzitter Peter Paul van Benthem een ‘corona-tsunami’. In november zouden er dan zo’n vijfduizend coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. In dat scenario kan slechts 30 procent van de reguliere zorg worden verleend.

Het RIVM meldde maandag een recordaantal nieuwe vastgestelde besmettingen: 6.854. De meeste meldingen kwamen uit de grote steden Amsterdam (584), Rotterdam (433) en Den Haag (286). Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft eveneens snel toenemen: de afgelopen 24 uur kwamen er 65 bij. Er liggen nu bijna 1.300 patiënten in het ziekenhuis.

In het kabinet en het Outbreak Management werd met spanning uitgekeken naar de cijfers van afgelopen weekend en maandag. De hoop was dat de maatregelen van twee weken geleden – horeca om 22:00 uur dicht, voetbalwedstrijden zonder publiek – inmiddels voor een trendbreuk zouden zorgen. Dat is niet het geval.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verklaarde maandag na afloop van een overleg met onder meer premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Justitie) dat “we ons schrap hebben te zetten voor aanvullende maatregelen”. Welke maatregelen dat zijn, wilde hij nog niet zeggen. Rutte en De Jonge zullen het nieuwe beleid dinsdagavond tijdens een persconferentie bekendmaken.

De nieuwe regels en adviezen zullen erop gericht zijn om de mobiliteit van mensen te beperken, verwacht politiek verslaggever van de NOS Xander van der Wulp. “Je kunt denken aan het eerder sluiten van cafés en winkels, of nog nadrukkelijker van mensen eisen dat ze thuiswerken en het bezoek thuis beperken tot enkele mensen. Ook kunnen groepsgroottes nog verder naar beneden.”

Coronadataverzamelaar Marino van Zelst concludeerde zondag op Twitter dat de maatregelen van eind september vrij weinig impact hebben gehad op de mobiliteit van de Nederlanders. Hoewel mensen minder vaak naar de winkel of het café gaan, wordt er niet heel veel meer thuisgewerkt. Ook op het openbaar vervoer hadden de maatregelen slechts een beperkt effect.