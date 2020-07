Spectaculaire daling vroeggeboortes tijdens lockdown, maar waarom?

Wereldwijd melden ziekenhuizen deze lente een opmerkelijke daling van het aantal vroeggeboortes. Onder meer in Ierland was de daling spectaculair, schrijft The New York Times. Bij het University Maternity Hospital Limerick nam het aantal baby’s met een zeer laag geboortegewicht (minder dan 1,5 kilo) met 75 procent af.

In Kopenhagen daalde het aantal baby’s dat voor de 28ste week van de zwangerschap ter wereld komt, met maar liefst 90 procent. Ook bij het Erasmus MC waren er minder premature geboortes, zij het dat de daling in Rotterdam minder spectaculair was dan in Ierland en Denemarken.

Onderzoekers zijn er nog niet uit hoe de lockdown de daling van het aantal vroeggeboortes kan verklaren, al zijn er wel verscheidene mogelijke verklaringen. Zo nam de luchtvervuiling op veel plaatsen flink af. Uit eerder onderzoek blijkt dat vieze lucht wereldwijd tot miljoenen vroeggeboortes leidt.

Een andere mogelijke oorzaak is dat zwangere vrouwen door de lockdown meer rust hadden, omdat ze niet op en neer hoefden te reizen naar hun werk en langer konden slapen. Een tegenwerping is dat de lockdown ook voor meer stress kan zorgen, bijvoorbeeld bij mensen die hun inkomen verliezen.

Ten slotte zorgt social distancing ervoor dat infectieziekten zich minder makkelijk kunnen verspreiden. Sommige ziekten, zoals de griep, vergroten de kans op vroeggeboorte.

