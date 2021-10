Speurders zeggen na vijftig jaar te weten wie beruchte Zodiac Killer was

Een team van ruim veertig opsporingsspecialisten zegt te weten wie de Zodiac Killer was, een van Amerika’s meest beruchte seriemoordenaars die in de jaren 60 van de vorige eeuw de omgeving van San Francisco onveilig maakte. Het zou gaan om een zekere Gary Francis Poste. Berechten kan niet meer, Poste overleed in 2018.

De Zodiac Killer pleegde ten minste vijf moorden tussen 1968 en 1969. Terwijl de politie zich met man en macht inzette om de dader op te sporen, stuurde de moordenaar hen cryptische berichten vol raadsels die uiteindelijk nooit tot de oplossing leidden. De Zodiac Killer gaf zichzelf die naam in de berichten die hij achterliet bij de politie en bij journalisten.

Het team dat het raadsel van Zodiacs identiteit nu eindelijk gekraakt lijkt te hebben, bestaat uit rechercheurs, journalisten en medewerkers van de militaire inlichtingendienst. Ze kwamen hem op het spoor via een van Zodiacs eigen berichten. Daarin waren de letters van zijn volledige naam gebruikt om een ander bericht te spellen. Eenmaal op het spoor van Poste, vonden ze fotomateriaal van hem dat sterke vergelijkingen vertoonde met oude compositieschetsen van de Zodiac.

Door nieuw bewijsmateriaal bij elkaar te leggen, ontdekten de speurders ook nog een moord die vermoedelijk door de Zodiac gepleegd is. Die vond plaats in 1966, honderden kilometers van het gebied waar hij uiteindelijk zijn seriemoorden pleegde.

Op social media is inmiddels ook een recensie aangetroffen op filmwebsite IMDb. Die werd achtergelaten door gebruiker Gary F. Poste onder de film The Hunt for Ted Bundy. Volgens deze Poste was de film verschrikkelijk en was Ted Bundy een overschatte seriemoordenaar.