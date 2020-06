Sponsors weg bij racebaan nadat eigenaar ‘Bubba-strop’ verkoopt

Verscheidene sponsors van een racebaan in de Amerikaanse staat North Carolina hebben de samenwerking stopgezet omdat de racistische eigenaar van het parcours, Mike Fulp, in een Facebook-bericht stroppen te koop aanbood. “Koop vandaag je Bubba-strop voor maar 9,99 dollar per stuk, er zit een levenslange garantie op en ze werken geweldig”, luidde de tekst.

Vorig weekend werd op het racecircuit Talladega in de garage van Bubba Wallace, de enige zwarte Nascar-coureur, een strop aangetroffen. Omdat Wallace zich in de voorgaande weken had uitgesproken tegen racisme, ging Nascar er aanvankelijk van uit dat een racist de strop had opgehangen om de coureur te intimideren. Nadat uit onderzoek van de FBI bleek dat de strop er al sinds afgelopen najaar hing, stelde Nascar die lezing bij.

Op aandringen van Wallace besloot Nascar eerder deze maand om de Confederatievlag niet langer toe te staan bij races, vanwege de associaties met het slavernijverleden die die vlag oproept. Rondom de race op het Talladega-circuit werd er tegen het vlagverbod geprotesteerd. Zo vloog er onder meer een vliegtuigje boven het circuit met de Confederatievlag en de tekst ‘Defund Nascar’.

Wallace verklaart in een interview dat mensen het recht hebben om vreedzaam te protesteren tegen het verbod op de Confederatievlag bij Nascar-races. “De politie zal hen geen pepperspray in hun gezicht spuiten of hen met rubberkogels beschieten”, aldus de coureur. Black Lives Matter-demonstranten die de afgelopen weken de straat op zijn gegaan, zijn wel regelmatig het slachtoffer geworden van gewelddadig politieoptreden. Zo besproeide een agent een 7-jarig jongetje met een bijtend middel.