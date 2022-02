Spotify verwijdert podcasts extreemrechtse essayist

Spotify heeft de podcasts verwijderd van de Frans-Zwitserse rechtsextremist Alain Soral. Volgens de streamingdienst waren de uitzendingen in strijd met de voorwaarden, meldt de Franse Huffington Post.

In een reactie verwijt Soral het “zionistische” Spotify zich schuldig te maken aan “censuur”. In Frankrijk is de extreemrechtse essayist al twintig keer veroordeeld voor zaken als haatzaaien, Holocaust-ontkenning en antisemitisme.

Spotify kwam de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws vanwege de podcast van Joe Rogan, die bij de streamingdienst onder contract staat. De veelbeluisterde Rogan raakte in opspraak omdat hij corona-ontkenners vrij kritiekloos aan het woord laat in zijn podcasts. Ook kwam de podcaster onder vuur te liggen wegens racisme.

Rogan heeft beterschap beloofd: hij zal zich beter voorbereiden als hij gasten met controversiële meningen uitnodigt. Ook heeft Spotify meer dan honderd oude afleveringen van zijn show verwijderd, onder meer vanwege gebruik van het n-woord. Daarnaast plaatst het platform tegenwoordig een link naar een pagina met wetenschappelijke informatie bij podcasts over covid-19.