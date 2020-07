Staat Oregon klaagt Trump aan wegens inzet geheime politie, illegale arrestaties

De Amerikaanse staat Oregon wil via de rechter de inzet van federale politietroepen stoppen. De bewuste troepen, veelal gehuld in camouflagekleding en niet voorzien van herkenbare insignes of badges hebben zich de afgelopen dagen schuldig gemaakt aan illegale arrestaties. Ze verplaatsen zich in auto’s zonder kentekens of aanduidingen.

Slachtoffers beschrijven praktijken die eerder doen denken aan een dictatuur dan een democratische rechtsstaat. Ongeïdentificeerde agenten hebben in de stad Portland nietsvermoedende burgers van straat geplukt en “zonder enige waarschuwing of verklaring, zonder bevel en zonder enige aanwijzing in wiens opdracht ze handelen,” stelt Ellen Rosenblum, de Attorney General ofwel hoogste baas van justitie in de staat. Ze verwijt de federale regering de bevolking angst aan te willen jagen.

Vrijdag protesteerde de burgemeester van Portland, Ted Wheeler, al tegen het harde politieoptreden door ongewenste federale politietroepen.

Authoritarian governments, not democratic republics, send unmarked authorities after protesters. These Trump/Barr tactics designed to eliminate any accountability are absolutely unacceptable in America, and must end. pic.twitter.com/PE4YfZ9Vqd — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) July 16, 2020

Trump heeft onder meer US Marshalls en leden van de grensbewakingsdienst naar Portland gestuurd. In de progressieve stad wordt al weken geprotesteerd tegen politiegeweld na het ombrengen van George Floyd. Een klein deel van de demonstranten gebruikt daarbij ook geweld. Zo werd afgelopen nacht een politiebureau in brand gestoken.

This is clearly a coordinated strategy from the White House.

It is irresponsible and it is escalating an already tense situation. Remove your heightened troop presence now. https://t.co/po6jOg43RT — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 16, 2020

De gouverneur van de staat, Kate Brown, heeft het gedrag van de regering in Washington “onacceptabel” genoemd. De burgemeester van Portland heeft verklaard dat het optreden van de troepen alleen maar tot verdere escalatie leidt. De spanningen zijn de afgelopen week opgelopen nadat een van de federale paramilitairen een demonstrant zwaar verwondde.

Volgens de New York Times is er binnen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vooraf gewaarschuwd tegen het inzetten van de troepen omdat deze niet getraind zijn in het bestrijden van rellen of het in bedwing houden van mensenmassa’s.