(“Staat procedeert tegen Peter R. de Vries ondanks aanslag op zijn leven”)

De Nederlandse Staat gaat in beroep tegen Peter R. de Vries vanwege diens bezoekrecht aan Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi. Dat meldt de Volkskrant. De Vries ligt na een aanslag op zijn leven nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. ‘Dit toont aan hoe bang de autoriteiten zijn voor Peter’, aldus advocaat Peter Schouten.

Kort voor de aanslag van vorige week dinsdag besliste de Commissie van Toezicht op het Gevangeniswezen in het voordeel van Peter R. de Vries wat betreft het bezoekrecht. De Vries moest worden aangemerkt als ‘geprivilegieerde persoon’, vergelijkbaar met de status van bijvoorbeeld een advocaat. Zo mag De Vries ook met Nabil B. bellen met een telefoon die niet mag worden afgeluisterd en mag hij hem bezoeken zonder toezicht.

De Volkskrant schrijft:

De landsadvocaat heeft namens de directeur van het verblijf waar Nabil B. vast zit (de locatie moet om veiligheidsredenen geheim blijven) afgelopen maandag beroep aangetekend tegen De Vries’ bezoekrecht bij de Beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De gevangenisdirecteur beroept zich op het feit dat ‘vertrouwenspersonen’ wettelijk niet vallen onder het rijtje geprivilegieerde personen die zonder toezicht contact met gedetineerden mogen onderhouden. Bovendien zou De Vries een bedreiging zijn voor ‘het handhaven van de veiligheid en openbare orde binnen de inrichting’.

Het is de derde keer dat de Staat die rechten van De Vries af wil nemen. De eerste twee keer was De Vries echter gewoon bij zijn positieven. Advocaat Peter Schouten, met wie De Vries samenwerkt, noemt deze nieuwe poging ‘onvoorstelbaar’ en laat het zien dat de autoriteiten de misdaadverslaggever vrezen. ‘Zelfs nu hij met een kogel in zijn hoofd in het ziekenhuis ligt.’ Het verdedigingsteam van Schouten gaat niet akkoord en zal eisen dat De Vries na zijn herstel weer gewoon als vertrouwenspersoon van B. aan de slag kan.