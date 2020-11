‘Staatsecretaris wil ernstig mishandelde LHBTI-vluchteling uitzetten’

Happy, de vrouw die begin augustus in een azc overgoten werd met kokend water, moet half november voor de rechter verschijnen. Dat laat belangenvereniging LGBT Asylum Support weten. Volgens de stichting heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) Happy bestempeld als ‘ongeloofwaardig als LHBTI’ en om die reden een verblijfsvergunning geweigerd. De IND noemt Happy’s verklaringen onder meer ‘summier en niet overtuigend’. Het gevolg van deze beslissing is dat de vrouw die nog herstellende is van haar eerste- en tweedegraads brandwonden mogelijk uitgezet wordt naar Nigeria.

Stichting LGBT Asylum Support heeft nu een brandbrief opgesteld voor de staatssecretaris en de Tweede Kamer waarin verzocht wordt de beschikking over de mogelijke uitzetting in te trekken. Voorzitter Sandro Kortekaas zegt:

De risico’s die de staatssecretaris neemt zijn absoluut onaanvaardbaar. Homoseksualiteit is bij wet verboden in Nigeria en LHBTI worden vaak slachtoffer van gruwelijk geweld. Het nieuws over de homofobe actie waarvan Happy slachtoffer werd is viraal gegaan. Ze heeft in de media verteld dat ze aangevallen is door landgenoten omdat ze lesbisch is. Door haar vriendin en diens 18 maanden oude zoontje te beschermen, kreeg Happy het kokend hete water over zich heen. De Nigeriaanse Ambassade heeft ons meerdere keren gebeld om informatie te vragen over Happy, waaraan we natuurlijk niet meegewerkt hebben. Denkt de staatssecretaris werkelijk dat ze onopgemerkt en veilig kan terugkeren naar Nigeria? Dat is ongekend!

Volgens de stichting is door de IND ook onrechtmatige besluitvorming toegepast. LGBT Asylum Support laat weten:

De IND mag termen als “bewustwordingsproces” en “zelfacceptatie” niet meer gebruiken. In verkapte vorm is dat in het besluit om Happy’s asielaanvraag af te wijzen toch gedaan: “Het proces van de ontdekking van de gerichtheid en de wijze waarop de vreemdeling heeft verklaard daarmee te zijn omgegaan”. Met “het proces van de ontdekking” en “de wijze waarop” wordt feitelijk hetzelfde gevraagd als “bewustwordingsproces” en “zelfacceptatie”. Daarover heeft toenmalig staatssecretaris Mark Harbers in december 2018 aan de Tweede Kamer uitgelegd dat de IND asielzoekers niet meer zal vragen om hun bewustwordingsproces te schetsen of om aannemelijk te maken dat er sprake is van zelfacceptatie. Hiermee is deze wijze van toetsen overduidelijk onrechtmatig.

De stichting dringt er bij staatssecretaris Broekers-Knol op aan extern onderzoek te laten doen naar alle afwijzingen van asielaanvragen door de IND van LHBTI-asielzoekers sinds de invoering van de nieuwe werkinstructie in 2018.