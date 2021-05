Staatssteun-ontvanger Booking past regels aan om miljoenenbonus toch uit te keren

Booking.com heeft zijn eigen beloningsregeling aangepast, om zo de miljoenenbonussen voor de topmensen alsnog uit te kunnen keren. Dat meldt NRC. Vorig jaar ontving het door de coronacrisis in moeilijkheden gekomen Booking een overheidssteun van 100 miljoen euro, voornamelijk uit Nederland. Net als bij Air France-KLM liet minister van Financiën Wopke Hoekstra hierbij weten dat het uitkeren van bonussen daarbij ongepast en ongewenst is.

Aan die vermaning heeft Booking dus nauwelijks een boodschap gehad. Het Amerikaanse bestuur van Booking Holdings, bestaand uit drie personen, ontving over 2020 een bonuspakket van ruim 28 miljoen euro. Dat bestaat vooral uit aandelenpakketten die de komende drie jaar verzilverd kunnen worden. NRC laat zien hoe die pakketten eruit zien:

De beloning van topman Fogel bedroeg 5,8 miljoen euro (aandelen en cash), tegen 2,8 miljoen euro voor Peter Millones. Voor financieel topman David Goulden werd een nieuwe categorie bedacht – de ‘Strategic PSU award’, een speciale aandelenbonus wegens exceptionele prestaties. De beloning van Goulden, die sinds 2018 bij Booking werkt, kwam vorig jaar uit op een kleine 20 miljoen euro, vooral in aandelen die hij de komende jaren kan verzilveren. Booking doet dit onder meer om Goulden voor het bedrijf te behouden, staat in de documenten. „Zonder deze speciale regeling, vanwege factoren buiten zijn controle, was zijn verwachte compensatie ver beneden het bedrag uitgekomen dat paste bij zijn uitstekende prestatie.”

Het niet uitkeren van bonussen was overigens door het ministerie van Financiën niet als harde eis vastgelegd in de voorwaarden voor de NOW-regeling waar Booking gebruik van maakte. Hoekstra had simpelweg de Kamer laten weten dat het “niet de tijd voor het toekennen en uitkeren van bonussen” is. Wel een harde eis was dat ontvangers van de staatssteun ten minste drie maanden lang niemand mochten ontslaan. Booking hield zich hier exact drie maanden aan, direct erop volgde een reorganisatie waarbij bijna 26.000 mensen hun baan verloren. Dit betrof ook zo’n duizend mensen op het kantoor in Amsterdam, de meesten van hen maakten gebruik van een vrijwillige vertrekregeling.

De overige medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen in 2020 ook een bonus, gemiddeld zo’n 80 procent van het normale bedrag (doorgaans zo’n 15 procent van een jaarsalaris). Volgens Booking geldt bij zowel de bonussen voor de medewerkers, als de aangepaste regeling voor de topmensen, dat het noodzakelijk was om deze mensen voor het bedrijf te behouden.

De beslissing Booking.com staatssteun te verlenen, was van meet af aan omstreden. Booking, dat door diverse landen wordt beschuldigd van belastingontduiking, ontving de afgelopen jaren bijna 2 miljard euro dankzij zogenoemde tax rulings van de Belastingdienst. Ook de Volkskrant constateerde vorig jaar al dat Booking de benarde financiële positie aan zichzelf te danken had: het bedrijf ging de crisis in met schulden, ondanks miljardenwinsten over de jaren ervoor. Joop schreef daar destijds over: