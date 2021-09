Staking in zorg: alleen applaus lost problemen niet op

Academisch ziekenhuizen door het hele land zijn dinsdag begonnen aan ‘de grootste staking ooit’. Honderden operaties zijn afgezegd. Afdelingen zoals de spoedeisende hulp, oncologie, hartbewaking en kraamafdelingen blijven wel gewoon doordraaien. De werknemers eisen in plaats van een applaus en lovende woorden in de troonrede, een betere CAO en een verlichting van de werkdruk.

In totaal doen er zeven ziekenhuizen mee, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam, het Amsterdam UMC en de UMC’s Utrecht, Groningen, Leiden en Maastricht. Tegenover de Amsterdamse stadszender AT5 laat een woordvoerder van vakbond FNV weten:

Er moeten concrete maatregelen komen om die te verminderen, zodat niet nog meer medewerkers uitvallen of de sector verlaten. Het ziekteverzuim was nog nooit zo hoog en daardoor vertrekken steeds meer zorgverleners.

RTV Rijnmond schrijft dat de spanningen in het Erasmus MC al enige tijd oplopen:

Vorige week botste personeel van de intensive care al met ic-hoofd Diederik Gommers. NRC schreef hoe zeker twintig ic-verpleegkundigen een brandbrief naar de leiding hebben gestuurd. Daarin beschrijven ze hun wanhoop over de ‘uitputtingsslag’ die de coronapandemie voor hen is, en de minachting van de leiding over de klachten.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week werd bekend dat het demissionaire kabinet een structureel bedrag van 675 miljoen euro heeft vrijgemaakt om onder meer de salarissen in de zorg te verhogen. Voor FNV is dat een stap in de goede richting, maar bij lange na niet voldoende. Ook vakbond CNV laat weten dat er grote onvrede is dat slechts een deel van de medewerkers een loonsverhoging krijgt, maar tegelijkertijd een groot deel niet.

Aan de staking doen duizenden medewerkers mee. Op verschillende plaatsen voeren de zorgmedewerkers lawaaiprotesten uit.