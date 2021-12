Stalker volgt vrouw met Apple AirTag

Nieuwe technologieën gaan gepaard met nieuwe gevaren. De AirTag van Apple, een apparaatje dat je kunt gebruiken om je sleutels of fiets mee terug te vinden, blijkt ook te worden gebruikt door stalkers.

De Amerikaanse TikTok-gebruikster @angel.edge95 kreeg de afgelopen dagen miljoenen views op haar video waarin ze laat zien dat ze meldingen op haar iPhone krijgt dat ze wordt gevolgd. Angel.edge95 had aanvankelijk geen idee op welke manier ze in de gaten werd gehouden. Pas na een tip ontdekte ze dat iemand een AirTag met dubbelzijdig plakband in haar tas had verstopt.

Angel.edge95 is niet het eerste slachtoffer van deze vorm van stalking. Eerder dit jaar meldde een andere TikTok-gebruiker ook al dat ze een tracking-tile aantrof in haar tas, nadat ze uit was geweest met vriendinnen.

Om mensen te attenderen op mogelijke AirTag-stalkers geeft Apple waarschuwingen op de iPhones van mensen die worden gevolgd. Wie een Android-toestel heeft, kan de app AirGuard installeren om zich te wapenen tegen stalkers.