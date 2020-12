Stampvolle straten in nagenoeg coronavrij Nieuw-Zeeland voor aftrap 2021

Video niet te zien? Klik hier.

Terwijl een groot deel van de wereld zich opmaakt voor een sober Oud & Nieuw, met strikte coronamaatregelen waardoor veel mensen de jaarwisseling in klein gezelschap vanuit huis meemaken, is Nieuw-Zeeland met een ouderwets groot feest aan 2021 begonnen. Op de straten van Auckland was het een drukte van jewelste terwijl de Sky Tower in het hart van het centrum aftelde naar het einde van het jaar.

Nieuw-Zeeland heeft dankzij snel en voortvarend handelen vanuit de overheid en het door de bevolking strikt naleven van de regels aan het begin van de uitbraak, het coronavirus zo goed als in weten te dammen. Het besmettingsaantal stijgt nauwelijks en sinds het begin van de pandemie heeft het land slechts 25 coronadoden te betreuren.

Best wishes for 2021. May the coming year be filled with love, joy and laughter. Wish you success in all you endeavours, health and happiness. Happy and prosperous new year 2021 #auckland #nz #HappyNewYear2021 #HappyNewYear pic.twitter.com/60V388JYzp

— Prabhu R (@rprabhu81) December 31, 2020