Standbeeld BLM-activiste neergezet op plek waar ooit slavenhandelaar stond

In Bristol is een standbeeld neergezet van een Black Lives Matter-activisten op de plek waar voorheen het beeld van slavenhandelaar Edward Colston stond. Dat beeld verdween vorige maand onder water nadat demonstranten het van zijn sokkel hadden geduwd en in de haven gooiden.

De nieuwe sculptuur draagt de beeltenis van Jen Reid, de activiste die na het neerhalen van Colston op de lege sokkel stond met haar vuist in de lucht. Foto’s daarvan gingen in hoog tempo de wereld over. Kunstenaar Marc Quinn werkte de afgelopen tijd in stilte aan een nieuw standbeeld, woensdag werd het in alle vroegte geplaatst. Ook het gemeentebestuur dat nog in beraad was over wat te doen met de plek waar ooit Colston stond, wist van niks.

Of het beeld ook blijft staan is de vraag. Volgens Quinn is het niet per se een permanent kunstwerk, maar wilde hij niet zwijgend langs de zijlijn blijven staan. Vooralsnog heeft het stadsbestuur geen actie ondernomen. Omstanders laten aan The Guardian weten het nieuwe beeld mooi te vinden en hopen dat het blijft staan. Het beeld van Colston is inmiddels wel uit de haven gevist. Hij krijgt een plek in een nog te ontwerpen zaal in het museum.

