In Montréal hebben demonstranten het standbeeld omver getrokken van Sir John A. Macdonald, de eerste premier van Canada die het land 19 jaar lang regeerde tussen 1867 en 1891. De conservatieve politicus voegde de Franstalige en Engelstalige delen van het land samen en breidde het grondgebied van Canada drastisch uit, ten koste van de oorspronkelijke inwoners. Die stierven massaal als gevolg van zijn beleid. Bovendien werden hun kinderen afgepakt en ondergebracht op kostscholen waar ze systematisch werden mishandeld. In 2015 concludeerde een door de overheid ingestelde onderzoekscommissie dat Macdonald zich schuldig had gemaakt aan ‘culturele genocide’.

Het standbeeld voor Macdonald in Montréal is vaker doelwit van acties geweest, op verschillende manieren. Zo werd het beeld in 1992 onthoofd uit protest tegen de executie van Louis Riel in 1885. Riel was politicus en legendarisch leider van de Métis, bewoners van de Canadese prairies. Hij stichtte de provincie Manitoba en werd onder het bewind van Macdonald terechtgesteld wegens ‘hoogverraad’. In de stad Victoria is een soortgelijk standbeeld van de omstreden oud-premier een paar jaar geleden al verwijderd.

Het omverhalen was het werk van een kleine groep activisten die deel uitmaakten van een vreedzame protestmars voor het definancieren van de politie, tegen politiegeweld en kolonialisme. In een verklaring wordt gewezen op een petitie tot verwijdering van het beeld die meer dan 45.000 keer getekend is. Omdat de burgemeester van Montréal niet reageerde, zijn de activisten volgens eigen zeggen zelf maar tot verwijdering over gegaan.

Het omverhalen leidde ook tot stevige afwijzingen. De premier van Quebec, François Legault, twitterde: “We moeten racisme bestrijden maar het vernietigen van delen van onze geschiedenis is niet de oplossing.”