Standbeeld van zwarte dichter doelwit van vandalisme

Vandalen hebben in Bristol een standbeeld van de zwarte dichter Alfred Fagon (1939-1986) toegetakeld. Er werd een bijtende substantie, vermoedelijk bleek, over de buste van de in Jamaica geboren schrijver gegoten. Dat meldt The Guardian.

Fagon was de eerste zwarte man voor wie in Bristol een standbeeld werd neergezet. Het is onduidelijk of de buste kan worden hersteld. De politie roept getuigen op om zich te melden.

“Dit is racisme”, zegt de lokale radiopresentator Docta Flex in een Facebook-video over het vernielen van het standbeeld van Fagon. Hij denkt dat het vandalisme een vergeldingsactie was voor het omver trekken van het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston.

Antiracismedemonstranten gooiden het standbeeld van Colston zondag in het water. Inmiddels heeft de gemeente het beeld weer uit de haven opgevist.

Early this morning we retrieved the statue of Colston from Bristol Harbour. It is being taken to a secure location before later forming part of our museums collection. pic.twitter.com/moRG8AnNYa — Bristol City Council (@BristolCouncil) June 11, 2020

cc-foto: Stephen Craven